Usa, oltre 20.000 migranti senza documenti arrestati in un mese

Oltre 20.000 migranti senza documenti sono statu arrestati durante il primo mese della presidenza di Donald Trump. Lo ha annunciato il dipartimento per la Sicurezza nazionale americano.

"Il presidente Trump e questa amministrazione salvano vite ogni giorno proteggendo il confine e deportando i criminali stranieri illegali. Centinaia di migliaia di criminali sono stati fatti entrare illegalmente in questo paese, noi li stiamo mandando a casa senza permettere loro di tornare", ha dichiarato in una una nota la segretaria Kristi Noem.



