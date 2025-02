Usa: Trump vuole schedare i migranti illegali

L'amministrazione Trump vuole chiedere ai migranti che si trovano illegalmente negli Stati Uniti di iscriversi a un registro e fornire le loro impronte digitali, riportano i media: Chi non lo farà, rischia di essere perseguito.

L'annuncio, del dipartimento degli Interni, mostra come il presidente non accenna a mollare la presa sull'immigrazione clandestina. Dovranno iscriversi al registro tutti i migranti senza documenti dai 14 anni in su. "Il presidente Trump e la ministra degli Interni Kristi Noem hanno un messaggio chiaro per coloro che si trovano nel Paese illegalmente: andate via - afferma Tricia McLaughlin, portavoce del dipartimento degli Interni -. Dobbiamo sapere chi è nel nostro Paese per la sicurezza degli americani".



