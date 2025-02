I giocatori dei Ny Yankees potranno avere la barba, cade un tabù

Dopo quasi mezzo secolo cade un tabù per i New York Yankees. I giocatori della squadra di baseball della Major League Baseball potranno ora portare la barba, ma solo se ben curata. Il divieto era in vigore dal 1976 per volontà dell'ex proprietario George Steinbrenner, che aveva obbligato gli atleti a radersi, fatta eccezione, se volevano, per i baffi. E' stato Hal Steinbrenner, figlio del defunto George e attuale presidente e proprietario, ad avviare la svolta che dà ai giocatori una maggiore libertà di espressione personale.

La politica degli Yankees in materia di barba è stata una delle regole più uniche e controverse della storia dello sport.

Ispirata alla disciplina militare, fu introdotta nel 1976 quando Steinbrenner pretese dai suoi giocatori un look pulito e professionale. Da allora numerose star hanno dovuto radersi al momento dell'ingresso in squadra. Tra questi, Johnny Damon, Jason Giambi e Gerrit Cole, altri invece hanno persino rifiutato di firmare un contratto pur di non rinunciare ai peli sul viso.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA