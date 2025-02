Chiude il Roosevelt Hotel, simbolo della crisi migranti a Ny

Il Roosevelt Hotel a New York smetterà di essere un rifugio per i migranti richiedenti asilo.

Lo ha annunciato il sindaco Eric Adams. Lo storico albergo era diventato il simbolo della crisi migranti nella Grande Mela ed era stato soprannominato, 'la nuova Ellis Island'.

Il Roosevelt, costretto a chiudere come albergo durante la pandemia, cesserà le operazioni come rifugio entro giugno. Al momento ospita ancora quasi 2.900 migranti, molti meno del picco del 2023. L'albergo è uno dei 50 che la città ha deciso di chiudere in seguito alla diminuzione degli arrivi.

La chiusura coincide con la decisione dell'amministrazione Trump di riprendersi 80 milioni in fondi federali assegnati alla città per la gestione dei rifugi per i migranti ma soprattutto con il calo degli arrivi. Attualmente infatti il numero dei migranti che arriva in città ogni settimana è di circa 350 contro gli oltre 4.000 durante il picco della crisi. Quasi 45mila persone vivono ancora in alberghi convertiti, uffici e magazzini della città. Nel gennaio del 2024 erano 69mila.





