Melania torna alla Casa Bianca, mancava da un mese

Dopo un'assenza di quattro settimane da Washington, la first lady Melania Trump è tornata alla Casa Bianca ieri per la cena annuale e il ricevimento con i governatori della nazione.

"Ha lavorato duramente per assicurarsi che tutto fosse bello.

Ed è molto brava in questo", ha detto il presidente Donald Trump, scrive la Cnn, in un breve discorso ai governatori nella East Room illuminata da candele, con la moglie seduta lì vicino a un tavolo pieno di vasi traboccanti di ortensie bianche e tulipani. Anche se è sempre più probabile che Melania potrebbe essere coinvolta nell'organizzazione interna della Casa Bianca, che a breve dovrebbe aprire ai tour dei visitatori, la first lady non ha avuto molto interesse a essere presente.

Da quando suo marito ha prestato giuramento il 20 gennaio, non ha trascorso molto tempo alla Casa Bianca, secondo fonti a conoscenza diretta della sua agenda. Melania, viene fatto notare, è stata una presenza attiva durante i primi giorni del secondo mandato del presidente, ma dopo aver raggiunto il marito per un viaggio il 24 gennaio nella Carolina del Nord e in California devastate da calamità naturali, non è più tornata a Washington fino a ieri.



