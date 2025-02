'Se è uno scherzo, non fa ridere', Madonna attacca 'il re Trump'

"Se questo è uno scherzo, non fa ridere": così la popstar Madonna ha reagito alla finta copertina di Trump "re di New York" dopo aver "ucciso" la tassa sui pedaggi di ingresso all'isola di Manhattan.

L'immagine di una falsa copertina di una rivista simile a Time ma intitolata Trump era stata postata dalla Casa Bianca due giorni fa sugli account ufficiali Instagram e X. Realizzata con l'intelligenza artificiale mostrava il presidente con una corona regale in testa a corredo dall'annuncio di Trump che la tassa sul traffico era "morta", New York "salvata" e "lunga vita al re".

"Pensavo che questo paese fosse stato costruito da europei che non volevano più vivere sotto un re e che hanno stabilito un Nuovo Mondo governato dal popolo", ha detto Madonna sui suoi account social: "Attualmente abbiamo un presidente che si di dichiara il nostro re. Se è uno scherzo, io non rido".



