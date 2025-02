Giordano, 'l'intervento di Meloni al Cpac sarà ottimo'

"Non ho ragione di ritenere che cambi qualcosa rispetto all'intervento" di Giorgia Meloni al Cpac, "che sarà come sempre ottimo". Lo dice Antonio Giordano, segretario generale di Ecr e deputato di Fratelli d'Italia, contattato telefonicamente dall'ANSA in merito alle polemiche sul presunto saluto nazista di Steve Bannon alla kermesse dei conservatori, dove è previsto che la premier domani parli in videocollegamento. "Ero in platea durante l'intervento di Bannon e non mi è parso assolutamente abbia fatto un saluto nazista.

Inviterei la sinistra a smetterla di fare polemiche sul nulla e a confrontarsi sulle idee", aggiunge Giordano.



