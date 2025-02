Usa, possibile alleggerimento sanzioni contro la Russia

Il segretario al Tesoro americano Scott Bessent ha affermato che sul tavolo dei negoziati per un accordo di pace in Ucraina potrebbe esserci un alleggerimento delle sanzioni contro la Russia, sottolineando che gli Stati Uniti sono pronti ad aumentare o a ridurre le misure in base alla volontà di Mosca di negoziare. "Il presidente è impegnato a porre fine a questo conflitto molto rapidamente e questo potrebbe essere uno dei modi", ha dichiarato il ministro in un'intervista su Bloomberg Television.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA