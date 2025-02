Trump taglia fondi per i sopravvissuti 9/11, protesta bipartisan

Protesta bipartisan a New York contro Donald Trump per i tagli a un programma federale che amministra gli aiuti ai soccorritori e ad altre persone che soffrono per le conseguenze tossiche legate agli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001. In una lettera al presidente, sette repubblicani lo hanno esortato "come nativo di New York che ha vissuto a New York City mentre si riprendeva dagli attacchi terroristici dell'11 settembre" a revocare i tagli al World Trade Center Health Program e riassumere i membri dello staff che sono stati licenziati diversi giorni fa. Una richiesta che segue quella di alcuni leader dem.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA