Media, 'Usa non appoggiano risoluzione Onu su Ucraina'

Gli Stati Uniti si rifiutano di essere co-autori di una bozza di risoluzione dell'Onu in occasione del terzo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, che sostiene l'integrità territoriale del Paese e condanna l'aggressione russa. Lo scrive Reuters online. "La situazione attuale è che gli Stati Uniti non lo firmeranno", ha detto una fonte diplomatica.

La bozza, che condanna l'aggressione russa e ribadisce l'impegno per la sovranità dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale, è sostenuta da più di 50 Paesi.Secondo Reuters, non è chiaro quando scade il termine per sostenere la bozza di risoluzione.



