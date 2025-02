Ft, Usa contro Russia 'aggressore' in dichiarazione G7

Gli Stati Uniti si oppongono all'idea di definire la Russia "aggressore" in una dichiarazione del G7 nel terzo anniversario dell'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca, rischiando di far fallire una tradizionale dimostrazione di unità. Lo scrive il Financial Times.

Gli inviati degli Stati Uniti hanno sollevato obiezioni all'espressione "aggressione russa" e a descrizioni simili utilizzate dai leader del G7 dal 2022 per descrivere il conflitto, hanno affermato i funzionari occidentali. "Gli americani stanno bloccando quel linguaggio, ma ci stiamo ancora lavorando e speriamo in un accordo", ha aggiunto il funzionario.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA