Trump, 'bando dell'Ap? L'agenzia si rifiuta di seguire la legge'

Donald Trump non ha intenzione di revocare il bando contro l'Associated Press, la più importante agenzia americana esclusa dallo Studio Ovale e dall'Air Force One perché si rifiuta di chiamare il Golfo del Messico "d'America". "Si rifiuta semplicemente di seguire la legge. Adesso si chiama Golfo d'America. Non si chiama più Golfo del Messico... Non ci stanno facendo alcun favore e io non faccio alcun favore a loro", ha aggiunto il presidente americano a Mar-a-Lago.



