Arcivescovo Usa a Musk, 'sposa e ama le madri dei tuoi figli'

L'arcivescovo di San Francisco Salvatore Cordileone ha fustigato Elon Musk per aver avuto 13 figli da quattro madri diverse: "Questo e' ammirevole, ma prima sposati e ama anche la mamma dei tuoi figli", ha detto su X l'alto prelato, un arciconservatore, dopo che il boss del Doge a cui in questi giorni è stato attribuito un nuovo bebè ha affermato che la maggiore gioia nella vita sono i suoi bambini.

Musk ha sposato solo una madre dei suoi figli, Justine Musk, da cui ne ha avuti sei tra cui la trans Vivien e il primogenito Nevada, morto in culla. Il patron di Tesla ha poi avuto altri tre figli con la cantante canadese Grimes e altri tre con l'executive di Neuralink Shivon Zilis. Il commento di Cordileone è emerso dopo l'affermazione dell'influencer Ashley St Clair di aver avuto un figlio con Musk. Il tycoon non ha nè confermato nè smentito, limitandosi a replicare su X: "Whoa".

Uno dei fan di Musk lo ha difeso dalla bacchettata dell'arcivescovo: "Il suo monito va bene per tutti tranne che per Musk. La sua missione sulla terra è aiutare l'umanità".





