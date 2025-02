Cda OpenAI respinge all'unanimità offerta d'acquisto Musk

Il cda di OpenAI ha respinto all'unanimità un'offerta di acquisizione da 97,4 miliardi di dollari da parte di Elon Musk e di un pool di investitori.

"OpenAI non è in vendita e il consiglio di amministrazione ha respinto all'unanimità l'ultimo tentativo di Musk di ostacolare la concorrenza", ha affermato Bret Taylor, presidente del board di OpenAI. In una lettera inviata all'avvocato di Musk, William Savitt, avvocato di OpenAI, ha affermato che la proposta "non è nel migliore interesse della missione di OpenAI e viene respinta".



