Trump sfratta l'AP dall'Air Force One

L'AP continua a rifiutarsi di usare la definizione di Golfo d'America al posto di Golfo del Messico e la Casa Bianca sfratta i suoi giornalisti, oltre che dall'Ufficio Ovale, anche dall'Air Force One. In un post su X il vice capo dello staff della Casa Bianca, Taylor Budowich, ha motivato la decisione col fatto che l'agenzia "continua a ignorare il legittimo cambio di nome geografico del Golfo d'America" e afferma che si tratta di "una decisione non solo divisiva" ma che "rivela anche l'impegno dell'Associated Press nella disinformazione".



