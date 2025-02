Usa, un giudice revoca la sospensione degli esodi incentivati di Trump

Un giudice federale del Massachusetts, O'Toole Jr, ha revocato la sospensione degli esodi incentivati lanciati da Donald Trump per ridurre i dipendenti federali, sostenendo che il suo tribunale non ha giurisdizione e e che i sindacati, promotori della causa, non hanno titolo per citare in giudizio l'amministrazione. Si tratta di una prima vittoria per il presidente.

Per il secondo giorno consecutivo la Casa Bianca ha impedito a un giornalista dell'Ap di partecipare a un evento nello Studio Ovale, dopo che la prestigiosa agenzia internazionale americana si e' rifiutata di allinearsi alla decisione di Trump di rinominare il Golfo del Messico in Golfo d'America. La portavoce della Casa Bianca Katerine Leavitt ha giustificato cosi' la mossa: "Se crediamo che i media in questa stanza stiano diffondendo bugie, gliene chiederemo conto. E' un dato di fatto che il bacino d'acqua al largo della Louisiana si chiami Golfo d'America. Non capisco perché i media non lo chiamino così", ha continuato Leavitt.



