L'Ue non tratta bene gli Stati Uniti sul commercio. Lo ha detto Donald Trump , secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Parlando in generale dei dazi reciproci, Trump ha detto di non attendersi esenzioni nella loro applicazione.

Gli alleati degli Stati Uniti sono "spesso peggio dei nostri nemici" sul fronte commerciale, ha poi aggiunto Trump.



