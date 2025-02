Donald Trump firmerà un ordine esecutivo per creare una commissione Maha, Make America Healthy Again. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, sottolineando che l'obiettivo della commissione è esaminare come rendere di nuovo in salute l'America. Robert F.

Kennedy Jr, confermato dal Senato come ministro della sanità, ha descritto più volte gli Stati Uniti come un paese non in salute.





