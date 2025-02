'Non sei il presidente, vai via',virale video del piccolo Musk

In un video diventato virale della conferenza improvvisata di Elon Musk con Donald Trump nello studio ovale si vede il figlio piccolo del tycoon di X, quattro anni, che sembra dire a Trump "chiudi il becco" e, secondo altri utenti di X, avrebbe detto anche, rivolto al presidente americano, 'vai via, non sei il presidente'. L'audio e' difficile da decifrare e dunque le frasi del piccolo potrebbero essere solo illazioni, ma il video fa discutere.

Il bambino fa il verso al padre imitandone i gesti e si mette le dita nel naso per poi pulirsele sulla scrivania presidenziale Resolute donata alla Casa Bianca dalla Regina Vittoria.

Non è la prima volta che il patron di Space X mette il figlio piccolo sotto i riflettori. Attirandosi le critiche della ex compagna Grimes (la cantante canadese Claire Boucher che con il tycoon ha avuto due maschietti e una bambina), Musk aveva sovraesposto uno dei suoi 12 figli durante una cerimonia per la firma di un ordine esecutivo destinato a rafforzare i poteri del Doge. Grimes aveva sostenuto che "il bambino non doveva essere messo in piazza cosi" ma che era contenta che "fosse stato almeno educato".



