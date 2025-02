Gli Usa avranno come "priorità in futuro l'Indopacifico" e l'Europa in Europa dovrà "assumersi la responsabilità della difesa convenzionale". Lo ha detto il nuovo capo del Pentagono Pete Hegseth aprendo la riunione del gruppo di contatto sull'Ucraina, presieduto dalla Gran Bretagna.

"Gli Usa - ha aggiunto - restano impegnati nella Nato e nella sicurezza dell'Europa ma non tollereranno più squilibri", ha aggiunto.



