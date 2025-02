Donald Trump ha detto che vuole che in qualche modo l'Ucraina ripaghi gli aiuti americani, che a suo avviso ammontano a 300-350 miliardi contro i circa 100 europei. "Ho detto loro che voglio l'equivalente di 500 miliardi di dollari di terre rare, e hanno sostanzialmente accettato di farlo", ha dichiarato in una intervista a Fox News. "Ho detto loro, dobbiamo ottenere qualcosa. Non possiamo continuare a pagare questi soldi", ha aggiunto.



