Salman Rushdie testimonia al processo sull'agguato, 'mi colpirono gli occhi feroci dell'aggressore'

Salman Rushdie è salito sul banco dei testimoni nel processo contro il suo attentatore che quasi due anni fa lo ha privato della vista di un occhio in un agguato sul palco di un festival letterario nello stato di New York.

La moglie dello scrittore, Rachel Eliza Griffiths, è scoppiata in lacrime seduta in seconda fila, mentre il marito iniziava a deporre. In abito scuro, la benda sull'occhio, Rushdie ha cominciato a raccontare l'evento dell'11 agosto 2022 allo storica Chautauqua Institution gesticolando con la mano destra (la sinistra è rimasta lesionata nell'agguato).

"L'ho visto solo all'ultimo momento. Ho avuto la sensazione di un uomo vestito di nero, coi capelli scuri. Mi colpirono gli occhi, scuri e molto feroci", ha detto Rushdie rievocando l'attentato, ed ha descritto le "urla" di dolore dopo il brutale accoltellamento che lo ha reso cieco da un occhio.

"È stata una ferita molto dolorosa, dopodiché ho iniziato a urlare per il dolore e non riuscivo a vedere dall'occhio", ha detto ai giurati, aggiungendo che si trovava in un "lago di sangue".

Entrando nel tribunale di Mayville dove è sotto processo per l'agguato all'autore di Versetti Satanici, Hadi Matar, l'attentatore di Salman Rushdie, ha cantato a voce bassa 'From the River to the Sea, Palestine will be free'. Attentatore e aggredito si sono trovati poi a pochi metri di distanza: Rushdie non ha rivolto lo sguardo verso Matar mentre ha cominciato a deporre. Il giovane di origine libanese rischia fino a 32 anni di carcere se riconosciuto colpevole di tentato omicidio e aggressione.

