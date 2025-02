Trump, Canada farà molto meglio come Stato Usa

Il Canada farà molto meglio come 51/o Stato degli Usa. Lo ha detto Donald Trump alla Fox nel pre-game del Super Bowl.

"Perdiamo 200 miliardi di dollari in sussidi al Canada", ha aggiunto Trump, che stasera vola a New Orleans per assistere al Super Bowl. A bordo dell'Air Force One con il presidente c'è la figlia Ivanka, ma anche il figlio Eric con la moglie Lara. A New Orleans Trump incontrerà le famiglie delle vittime dell'attacco dell'1 gennaio. Quel giorno un 'lupo solitario' ex militare nell'esercito americano e successivamente radicalizzato, sparò tra la folla che festeggiava il Capodanno, uccidendo 14 persone.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA