Musk, 'chiudiamo Radio Free Europe e Voice of America'

"Sì, chiudiamo" Radio Free Europe e Voice of America. Lo afferma Elon Musk rispondendo a un post su X in cui si afferma che le due radio sono pagate dai contribuenti americani. "Sì, chiudiamole. L'Europa è libera ora (senza contare la soffocante burocrazia). Nessuno le ascolta più. E sono solo pazzi estremisti di sinistra che parlano fra di loro mentre bruciano un miliardo di dollari l'anno dei soldi dei contribuenti americani", afferma Musk, impegnato in prima linea nel tagliare gli sprechi delle spese pubbliche.



