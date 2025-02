Usa, un giudice blocca l'accesso del Doge di Musk al portale del Tesoro

Un giudice federale degli Stati Uniti ha emesso un'ordinanza d'urgenza per bloccare il controllo del sistema di pagamento del Tesoro degli Stati Uniti da parte della Government Efficiency Commission (DOGE) guidata da Elon Musk.

Nell'ordinanza, il giudice Paul A. Engelmayer ha vietato l'accesso ai dati conservati presso il Tesoro degli Stati Uniti a "tutte le nomine politiche", a "tutti gli agenti speciali del governo" e a "tutti i dipendenti governativi assegnati a un'agenzia esterna al Tesoro".

Trump ritira a Biden l'accesso alle informazioni classificate

"Non c'è alcun motivo per cui Joe Biden debba continuare a ricevere l'accesso a informazioni riservate. Per questi stiamo revocando immediatamente le sue autorizzazioni di sicurezza e mettendo fine ai suoi briefing giornalieri di intelligence". Lo annuncia Donald Trump sul suo social Truth, sottolineando che Biden ha creato un precedente nel 2021 quando ha dato ordine alla comunità di intelligence di fermare "il mio accesso ai dettagli sulla sicurezza nazionale".

