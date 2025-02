Giudice Usa sospende scadenza Trump per dipendenti Usaid

Un giudice sospende temporaneamente l'iniziativa di Donald Trump di costringere al congedo amministrativo almeno 2.000 dipendenti di Usaid a partire dalla mezzanotte. La decisione ha fatto seguito alla denuncia presentata dall'American Foreign Service Association, un sindacato che rappresenta 1.800 dipendenti di Usaid, e dall'American Federation of Government Employees. Nell'azione legale le due associazioni avevano denunciato che la messa in congedo amministrativo era solo uno sforzo per smantellare Usaid.

"Non c'è alcun motivo per cui Joe Biden debba continuare a ricevere l'accesso a informazioni riservate. Per questi stiamo revocando immediatamente le sue autorizzazioni di sicurezza e mettendo fine ai suoi briefing giornalieri di intelligence". Lo annuncia Donald Trump sul suo social Truth, sottolineando che Biden ha creato un precedente nel 2021 quando ha dato ordine alla comunità di intelligence di fermare "il mio accesso ai dettagli sulla sicurezza nazionale".

Donald Trump azzera i vertici del board del Kennedy Center e si dichiara presidente dell'istituzione culturale. "Ho deciso di mettere immediatamente fine" al mandato di "molte persone che siedono nel Board of Trustees, incluso il presidente, perché non condividono la nostra visione per una età dell'oro nella cultura e nelle arti. Annunceremo a breve un nuovo board con un fantastico presidente, Donald Trump", ha detto Trump sul suo social Truth.





