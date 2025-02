Un giudice federale del Maryland ha bloccato a tempo indefinito l'abolizione dello ius soli decisa da Donald Trump. Lo riporta il New York Times.

Deborah Boardman ha emesso l'ingiunzione durante un'udienza per una causa intentata da gruppi per i diritti civili che sostengono che la misura è incostituzionale.



