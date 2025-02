'A Musk anche l'incarico di migliorare il sistema aviazione Usa'

Elon Musk per migliorare il sistema dell'aviazione americano. Il segretario ai Trasporti Sean Duffy ha annunciato che il Dipartimento per l'Efficienza del governo guidato dal miliardario lavorerà con le autorità dell'aviazione americana per "ripensare" lo spazio aereo e ammodernare il sistema dell'aviazione. "Ripenseremo il nostro spazio aereo e lo faremo rapidamente", ha detto Duffy. "Lo miglioreremo e ci assicureremo che gli Stati Uniti abbiano il sistema più tecnologicamente avanzato e il migliore sistema di controllo del traffico aereo", ha assicurato Duffy.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA