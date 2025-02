100.000 uova rubate in Pennsylvania, valgono 40.000 dollari

Circa 100.000 uova sono state rubate da un camion in Pennsylvania, per un valore di 40.000 dollari. Lo riporta la Cnn. A causa di un'epidemia di influenza aviaria, in alcune aeree degli Stati Uniti il prodotto è diventato un bene prezioso e hanno raggiunto livelli record.

L'influenza aviaria ha ucciso ben 17,2 milioni di galline in pochi mesi, tanto che il prezzo delle uova è stato un tema della campagna elettorale con Donald Trump che aveva promesso di abbassarlo. Secondo il Bureau of Labor Statistics, era di 4,15 dollari a dicembre, rispetto ai 3,65 dollari di novembre.





