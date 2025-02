Marines Usa a Guantanamo per organizzare il centro migranti

Oltre 150 marines americani sono arrivati ;;al carcere di massima sicurezza di Guantanamo, sull'isola di Cuba, per avviare la creazione del centro di detenzioni per migranti senza documenti annunciato da Donald Trump. Lo ha annunciato la Casa Bianca in un post su Instagram.

"I marines Usa sono arrivati ;;a Guantanamo Bay per sostenere il dipartimento della Difesa e quello per la Sicurezza Interna nell'espansione del centro operativo sui migranti e portare avanti la missione del presidente Trump di proteggere gli americani", si legge.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA