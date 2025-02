Chiuso oggi l'ufficio dell'UsAid a Washington

L'ufficio principale dell'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale a Washington è stato chiuso inaspettatamente lunedì e poco dopo mezzanotte i dipendenti hanno ricevuto un'e-mail in cui si intimava loro di non presentarsi e di lavorare da remoto. Lo scrive la Cnn citando fonti.

"Su indicazione della dirigenza dell'Agenzia, la sede centrale dell'Usaid presso l'edificio Ronald Reagan a Washington D.c. sarà chiusa al personale dell'Agenzia lunedì 3 febbraio 2025".

È l'ultimo segnale per la storica agenzia umanitaria internazionale, che si ritrova nel mirino del presidente Donald Trump e di Elon Musk.

Elon Musk ha infatti dichiarato che l'amministrazione di Donald Trump sta lavorando per chiudere l'agenzia di aiuti esteri degli Stati Uniti Usaid. Lo riporta Reuters online, secondo cui Musk ha parlato del suo Dipartimento per l'efficienza governativa (Doge) in una discussione su X.

La conversazione, che ha incluso l'ex candidato repubblicano alla presidenza Vivek Ramaswamy e il senatore repubblicano Joni Ernst e Mike Lee, è iniziata con Musk che ha detto che stavano lavorando per chiudere l'agenzia Usaid. "È irreparabile", ha detto Musk, aggiungendo che il presidente Trump concorda che sul fatto che dovrebbe essere chiusa.



