Trump insiste, 'il Canada diventi il 51esimo Stato Usa'

Dopo aver imposto dazi del 25% e 10% sul Canada, Donald Trump insiste: "Diventi il 51esimo Stato americano". Sostenendo che gli Stati Uniti pagano "centinaia di miliardi di dollari per sostenere il Canada", riferendosi probabilmente al deficit commerciale degli Stati Uniti con il suo vicino, Trump ha affermato che "senza questo massiccio supporto il Canada non esisterebbe. Pertanto, dovrebbe diventare il nostro amato 51esimo Stato". "Avrebbe tasse molto più basse, una protezione militare di gran lunga migliore per il popolo canadese e nessun dazio", ha aggiunto il presidente americano.



