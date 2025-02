Inizia il processo all'uomo che aggredì Salman Rushdie nel 2022

L'uomo accusato di aver aggredito Salman Rushdie durante la presentazione a una conferenza letteraria nello Stato di New York nel 2022 sarà processato questa settimana. Lo riporta il Guardian ricordando che Hadi Matar, 26enne del New Jersey, è accusato di tentato omicidio e aggressione nell'attacco di Chautauqua. Rushdie fu accoltellato più volte al collo e all'addome e in seguito perse la vista da un occhio e subì danni permanenti.

Il processo, che inizierà martedì con la selezione della giuria, è stato rinviato da gennaio 2023, quando il team di difesa di Matar ha richiesto il manoscritto delle memorie di Rushdie 'Knife: Meditations After an Attempted Murder', e di nuovo a ottobre, dopo che la difesa ha presentato ricorso per un cambio di sede, sostenendo che non era possibile trovare una giuria imparziale nella contea di Chautauqua.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA