Usa, inviato Trump in Venezuela per 'il rimpatrio dei criminali'

L'inviato speciale del dipartimento di Stato per l'America Latina, Mauricio Claver-Carone, è in visita in Venezuela per chiedere a Nicolas Maduro di rimpatriare i "criminali". Lo ha detto un altro funzionario del dipartimento di Stato in un briefing con un ristretto gruppo di giornalisti.

"Il presidente Trump si aspetta che Nicolas Maduro si riprenda tutti i criminali e i membri delle gang venezuelane arrivati negli Stati Uniti, e che lo faccia in modo inequivocabile e senza condizioni", ha spiegato.



