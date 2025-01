Incidente aereo a Washington, 'recuperati oltre 40 corpi'

Sono oltre 40 i corpi recuperati delle 67 persone morte nell'incidente aereo nel cielo di Washington. Almeno tre sarebbero le vittime con cittadinanza russa, mentre verifiche sono in corso su una quarta. A bordo dell'aereo c'erano gli ex campioni del mondo di pattinaggio artistico, Evgenia Shishkova e il marito Vadim Naumov, e la ex pattinatrice sovietica Inna Volyanskaya. Tutti e tre lavoravano come allenatori negli Stati Uniti.

Proseguono le indagini sulle cause dell'incidente mentre all'aeroporto Reagan di Washington si registrano ancora disagi.

L'elicottero Black Hawk coinvolto nell'incidente aereo di Washington, secondo il New York Times, potrebbe aver volato fuori dalla sua rotta di volo approvata, a un'altitudine superiore a quella consentita e ad almeno 800 metri dalla rotta designata. "L'elicottero Blackhawk volava troppo alto. Era al di sopra del limite dei 60 metri. Questo non è troppo difficile da capire", ha scritto Donald Trump su Truth.



