Trump conferma, nessun sopravvissuto nell'incidente aereo

Non ci sono sopravvissuti: lo ha detto il presidente Donald Trump parlando alla Casa Bianca dell'incidente aereo a Washington.

Trump ha chiesto un minuto di silenzio per le vittime prima di iniziare le sue dichiarazioni nella sala stampa della Casa Bianca. "Sono ore di angoscia per la nazione", ha dichiarato il presidente americano. "E' stata una notte nera", ha aggiunto.

"Scopriremo quello che è successo nello schianto" ha detto Trump. "Abbiamo delle idee su quello che è successo", ha aggiunto. "Stiamo cercando delle risposte", ha aggiunto.



