Usa,valutiamo implicazioni DeepSeek su sicurezza nazionale

I funzionari statunitensi stanno valutando le implicazioni per la sicurezza nazionale dell'app d'intelligenza artificiale cinese DeepSeek. Lo ha affermato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, come riporta Reuters online.

"Ho parlato con (il Consiglio per la sicurezza nazionale, ndr) questa mattina, stanno esaminando quali potrebbero essere (le implicazioni per la sicurezza nazionale, ndr)", ha affermato Leavitt. Secondo Cnbc, ripresa da Bbc, la marina militare Usa ha inviato un'e-mail al proprio personale intimandogli di non utilizzare l'app DeepSeek a causa di "potenziali problemi di sicurezza ed etici".



