Donald Trump assicura che la "pensione" degli americani e la "sanità" non verranno toccate da "ciò che stiamo facendo o faremo" probabilmente riferendosi al congelamento dei fondi federali.

Donald Trump ha dato fino al 6 febbraio agli impiegati federali per presentarsi in ufficio oppure "saranno licenziati".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA