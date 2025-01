"Non sono un no vax": lo ha detto Robert Francis Kennedy Jr. alla commissione finanze del Senato in una audizione per la sua conferma come ministro della sanita'. Citando un libro che ha scritto nel 2014, Kennedy ha detto: "la prima riga è 'non sono anti-vaccino', e l'ultima riga è 'non sono anti-vaccino'".

Ma alcuni esponenti dem gli hanno contestato che in passato ha fatto dichiarazioni di segno opposto e ha abbracciato teorie cospirative.



