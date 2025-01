F-35 si schianta in una base in Alaska, illeso il pilota

Un caccia F-35 si è schiantato ieri durante un'esercitazione di addestramento presso una base in Alaska. Lo riferisce Nbc News sottolineando che il pilota è illeso.

Il pilota ha avuto un "malfunzionamento in volo" ma è riuscito a eiettarsi dall'aereo, ha detto il colonnello Paul Townsend, comandante del 354th Fighter Wing, in conferenza stampa. L'aereo si è schiantato durante la fase di atterraggio del volo presso la base aerea di Eielson, ha detto.

Il pilota aveva dichiarato un'emergenza in volo prima dell'incidente ed è in condizioni stabili e in fase di valutazione presso una struttura medica, ha aggiunto.

L'incidente, avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, ha causato danni significativi all'aereo, ha affermato l'aeronautica militare in una dichiarazione. Townsend ha affermato che l'aeronautica militare condurrà "un'indagine approfondita nella speranza di ridurre al minimo le possibilità che tali eventi si verifichino di nuovo".



