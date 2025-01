Casa Bianca, il congelamento dei fondi resta in vigore

La Casa Bianca ha smentito l'esclusiva del Washington Post e altri media americani secondo i quali avrebbe fatto un passo indietro sul congelamento dei federali. "Resta in vigore", ha dichiarato un funzionario.

Il Washington Post aveva reso noto che, secondo un nuovo memo di cui era venuto in possesso, l'ufficio budget della Casa Bianca aveva revocato un ordine di congelamento delle sovvenzioni federali, dopo che aveva suscitato caos e preoccupazioni. Nel documento, distribuito alle agenzie federali, Matthew J. Vaeth, direttore ad interim dell'Office of Management and Budget (Omb) della Casa Bianca, afferma che il promemoria M-25-13 dell'Omb "è revocato". Tale ordine, emesso lunedì, ha imposto alle agenzie federali di "sospendere temporaneamente tutte le attività relative agli obblighi o all'erogazione di tutta l'assistenza finanziaria federale".



