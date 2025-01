(V, servizio delle 18.59) L'accesso ai siti di Medicare, l'assicurazione sanitaria per le persone più indigenti, è bloccato in diversi Stati americani dopo il blocco dei fondi federali decisio da Donald Trump. Lo ha denunciato un gruppo di senatori democratici secondo quanto riportato dalla Cnn.

L'amministrazione ha assicurato anche durante il primo briefing della Casa Bianca, che Medicare non sarebbe stata toccata dalla sospensione.



