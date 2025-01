Rubio a Tajani, condividere oneri tra tutti alleati Nato

Il segretario di Stato Marco Rubio ha parlato oggi con il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ribadendo "l'importanza dell'alleanza tra Stati Uniti e Italia per la sicurezza, la protezione e la prosperità del popolo americano". Lo riferisce la portavoce del dipartimento di stato Tammy Bruce, secondo cui i capi delle due diplomazie "hanno discusso l'importanza di una reale condivisione degli oneri tra tutti gli alleati della Nato" e hanno anche parlato "di modi per promuovere la partnership tra Stati Uniti e Italia attraverso una stretta collaborazione su priorità condivise in tutto il mondo".



