Trump, primo viaggio in Arabia Saudita o nel Regno Unito

"Potrebbe essere l'Arabia Saudita, potrebbe essere il Regno Unito. Tradizionalmente potrebbe essere il Regno Unito. L'ultima volta sono andato in Arabia Saudita perché avevano accettato di acquistare 450 miliardi di dollari di merci americane dagli Stati Uniti...", ha dichiarato a bordo dell'Air Force One.

Donald Trump ha detto di andare d'accordo col premier britannico Keir Starmer e che pensa abbia fatto "un ottimo lavoro finora". "L'ho già incontrato tre volte, e' venuto a trovarmi due volte.

Ci sentiremo al telefono nelle prossime 24 ore. Vado d'accordo con lui. È liberale, il che è un po' diverso da me. Ma penso che sia una brava persona. Penso che abbia fatto un ottimo lavoro finora", ha risposto il presidente ai reporter a bordo dell'Air Force One.

"Ha rappresentato il suo paese nei termini della sua filosofia. Potrei non essere d'accordo con la sua filosofia, ma ho un ottimo rapporto con lui. L'ho visto due volte, ho cenato con lui alla Trump Tower", ha aggiunto. Elon Musk, il 'first buddy' del presidente, ha invece attaccato duramente il premier britannico.



