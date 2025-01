"Come promesso, il presidente Trump sta inviando un messaggio forte al mondo: chi entra illegalmente negli Stati Uniti andrà incontro a gravi conseguenze". Lo scrive la Casa Bianca su X postando l'immagine di una fila di migranti ammanettati e in catene mentre vengono imbarcati su un aereo cargo militare con la scritta in sovrimpressione "I voli di deportazione sono iniziati. Promessa fatta, promessa mantenuta".





