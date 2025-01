La Casa Bianca posta la foto di migranti deportati in catene

"Come promesso, il presidente Trump sta inviando un messaggio forte al mondo: chi entra illegalmente negli Stati Uniti andrà incontro a gravi conseguenze". Lo scrive la Casa Bianca su X postando l'immagine di una fila di migranti ammanettati e in catene mentre vengono imbarcati su un aereo cargo militare con la scritta in sovrimpressione "I voli di deportazione sono iniziati. Promessa fatta, promessa mantenuta".

Da parte sua, la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha detto che gli Stati Uniti hanno arrestato 538 migranti illegali e ne hanno espulsi centinaia nel corso di un'operazione di massa effettuata pochi giorni dopo l'inizio della presidenza di Donald Trump.

"L'amministrazione Trump ha arrestato 538 immigrati criminali illegali", ha detto in un messaggio pubblicato su X, aggiungendo che "centinaia" sono stati deportati su aerei militari.



..

