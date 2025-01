Musk, 'propaganda sul braccio teso, stop fondi a Wikipedia'

Il patron di X, Elon Musk, ha preso di mira Wikipedia, dove la pagina a lui dedicata fa ora riferimento al suo saluto a braccio teso all'insediamento del presidente americano Donald Trump, da molti considerato saluto nazista. Ma Jimmy Wales, fondatore della nota enciclopedia online, ha chiarito che non intende farsi intimidire.

Origine del litigio, il controverso gesto con cui Musk, lunedì scorso, ha salutato la folla: alzando con decisione la mano destra dopo averla premuta sul petto in un modo che - secondo i suoi detrattori - assomigliasse al saluto nazista. Un gesto che è stato ampiamente commentato negli Stati Uniti e in tutto il mondo ed è apparso sulla pagina della biografia di Musk su Wikipedia, oltre che sulla pagina dedicata al saluto nazista.

Sulla pagina dedicata a Musk, Wikipedia afferma che il gesto è stato "percepito da un certo numero di osservatori come un saluto nazista", ma che il miliardario ha smentito. Tuttavia, questo non ha impedito al diretto interessato di attaccare il sito, accusandolo di ripetere la "propaganda" dei media tradizionali, uno dei suoi bersagli preferiti. Il miliardario americano ha invitato i suoi sostenitori a smettere di finanziare Wikipedia. "Fatti", non propaganda, ha replicato Wales, sempre su X. "Elon non è contento che Wikipedia non sia in vendita", ha aggiunto, riferendosi all'acquisizione da 44 miliardi di dollari di X (al tempo Twitter) da parte del magnate nel 2022.



