Inviato Trump, 'l'Ue al massacro se non aumenta la spesa Nato'

L'Europa andrà "al massacro in America" se c'è un segretario generale della Nato che chiede di estendere l'ombrello militare della Nato all'Ucraina mentre molti membri dell'Alleanza non pagano "la loro parte", con la conseguenza che gli americani sono i soli a pagare. Lo ha detto l'inviato speciale di Donald Trump, Richard Grenell, durante un panel del Forum economico mondiale di Davos con il segretario generale della Nato, Mark Rutte.

Grenell ha lanciato una frecciatina proprio a Rutte, citando l'Olanda, Paese di provenienza del segretario generale, fra i Paesi che "non pagano abbastanza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA