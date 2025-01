Un giudice federale di Seattle ha bloccato temporaneamente l'ordine esecutivo di Donald Trump per abolire lo ius soli. Lo riporta il New York Times. Il diritto di cittadinanza per chi nasce negli Stati Uniti è sancito dalla Costituzione. "E' incostituzionale", ha decretato il giudice John C. Coughenour rispetto all'ordine esecutivo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA