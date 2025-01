Trump minaccia la guerra sulle tasse alle multinazionali Usa

Donald Trump minaccia un guerra globale sulle tasse alle multinazionali americane. Il presidente ha ordinato di studiare misure di ritorsione contro i Paesi che applicano prelievi "extraterritoriali" sulle multinazionali a stelle e strisce.

Lo riporta il Financial Times, secondo il quale Trump ha ritirato gli Usa dal patto fiscale globale dell'Ocse, su cui è stato raggiunto un accodo lo scorso anno e che consente ad altri paesi di imporre tasse aggiuntive sulle multinazionali statunitensi.

Durante il suo primo mandato, Trump si era scontrato con i leader europei sulla proposta tassa digitale che avrebbe colpito aziende come Google.

Urso: 'Dazi? La presidenza di Trump è un'opportunità per l'Ue'

"Io penso che la presidenza Trump sia una grande opportunità per l'Europa perché ci costringe a rispondere con altrettanta assertività e con tempi estremamente veloci, di modo da poter colmare il gap con altre continenti. Dobbiamo dare una risposta adeguata con una politica industriale europea, che sia poi anche supportata da una politica commerciale". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso rispondendo ai cronisti che, a Strasburgo, gli chiedevano dei rischi legati alle minacce di Trump sui dazi.

"Di per sé i dazi non significano nulla. Gli Usa hanno prima realizzato una politica energetica per l'autonomia, dopo l'attentato alle Torri Gemelle, e ribadita con forza da Trump ieri", e poi "una politica industriale con risorse importanti e significative a sostegno delle imprese, di chiunque produca negli Stato Uniti. E di conseguenza una politica commerciale che, vedremo poi quello che sarà", ha spiegato Urso. Ma la politica commerciale - ha insistito - "è il completamento di una politica produttiva".

A tal proposito "il nucleare di nuova generazione può garantire non solo un costo energetico pari a quello di altri Paesi ma anche l'autonomia energetica del continente", ha osservato.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA